أبيض: لا يوجد الكثير من الأخبار الجيدة!

A + A -

أكّد مدير عام مستشفى "رفيق الحريري الحكومي"، الدكتور فراس أبيض، أنّه "لا يوجد الكثير من الأخبار الجيدة لإسعاد الناس"، لافتاً إلى أنّ "عدد حالات كورونا اليومي لا يزال مرتفعاً، فيما الأطباء والممرّضون يقفون بلا حول ولا قوة، فيما يعاني مرضاهم ما يعانون بسبب نقص الأدوية والمستلزمات الطبية".

وقال أبيض في سلسلة تغريدات عبر حسابه على "تويتر": "لا يزال عدد حالات الكورونا اليومي في لبنان مرتفعًا، على الرغم من أنه أقل بكثير من عدد الحالات الذي بلغناه في الموجة الأخيرة. ومن الجدير بالذكر أن مستشفانا استقبل العديد من المرضى الذين تم تلقيحهم أو أصيبوا بالفيروس سابقًا، ولا شك في أن ذلك بسبب متحور دلتا الأكثر عدوى".

وأضاف: "ملاحظة أخرى هي العدد الكبير من الطلبات الواردة لنقل مرضى الكورونا من أقسام الطوارئ في المستشفيات الأخرى الى مستشفانا، بسبب عدم توفر الأسرة. من الواضح أن العديد من المستشفيات لم تعد فتح اقسام الكورونا الخاصة بها، أو تطالب بمبالغ إضافية كبيرة من المرضى".

وتابع: "الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن عاملي الرعاية الصحية يبدون هذه المرة أكثر إرهاقًا من مرضاهم. أصبحت ظروف المعيشة والعمل لا تطاق، وجودة الرعاية ليست كما كانت من قبل. هل سيحافظ لبنان على معدل وفيات منخفض لحالات الكورونا على الرغم من كل التحديات؟".

وقال: "بالنسبة للأطباء والممرضين، فإن أكثر ما يسبب الاحباط هو وقوفهم بلا حول ولا قوة، فيما يعاني مرضاهم ما يعانون بسبب نقص الأدوية والمستلزمات الطبية. أصبحت رعاية المرضى في لبنان كركوب زورق صغير وسط عاصفة هوجاء، تجربة مريرة يفضل العديد من عاملي الرعاية تجنبها، لذا فهم يغادرون".

وختم: "لا يوجد الكثير من الأخبار الجيدة لإسعاد الناس، على الرغم من الحاجة الماسة إليها. يبقى استثناء وحيد، وهو اندفاع الأقارب والأصدقاء في الخارج لمد يد المساعدة بأي طريقة ممكنة. يحتاج الناس في الازمات إلى الشعور بأنهم ليسوا وحدهم، وان الفرج على وشك الوصول".