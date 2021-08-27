عناوين الصحف ليوم الجمعة 27 آب 2021

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الأخبار
ميقاتي: محاصرة عون أو الاعتذار
خدمات الاتصالات: زمن البحث عن الإرسال!
سلامة بعيون «البنك الدولي»: الصانع الوحيد للسياسات في لبنان سياسة
لبنان يدفع ثمن سياساته المائية: أزمة المياه أخطر من أزمة المحروقات
البناء
عون وميقاتي يواصلان على نار هادئة محاولات التفاهم… لا اعتذار وتفهّم للتعقيدات
البيطار «يدهش» اللبنانيين بأمر جلب دياب!
داعش يسابق الأميركيين بإنتحاريين فيسقط «الإنسحاب الآمن»
اللواء
من يلعب »بالتعايش الوطني« ويستهدف رئاسة الحكومة؟
إجراءات سلامة تهدد »دولار الاغتراب«
تقدم بمواجهة »الثلث المعطل« على المحك اليوم
الجمهورية
التأليف أسير تضارب المقترحات
اللقاء 13 بلا دخان أبيض.. واستعجال أممي وأوروبي للحكومة
بيطار أصدر مذكرة إحضار بحق دياب وعويدات لم يبت بأي إذن