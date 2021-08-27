أسرار الصحف ليوم الجمعة 27 آب 2021

A + A -

البناء

خفايا

وصفت مصادر حقوقية مضيّ المحقق العدلي بملاحقة الرئيس حسان دياب بالقفزة في المجهول سواء على صعيد مسار التحقيق أو لجهة الانتظام العام للمؤسسات، وتساءلت عما إذا كان ثمة قطبة مخفية وراء هذا التصعيد الذي لن يحصد إلا التعقيد…

كواليس

رجّحت مصادر أمنية أن يكون تنظيم داعش قد أراد توجيه رسالة مزدوجة من تفجير مطار كابول فيثبت لطالبان أنها عاجزة عن السيطرة على الأوضاع، ويقول للأميركيين إنّ مزاعم تحقيق الهدف الأمني من احتلال أفغانستان كذبة كبيرة…

اللواء

غمز

يُصرّ رئيس تكتل موالٍ على «التعكير» على مسؤول نقدي كبير، مهما كلف الأمر من خسائر وعدم استقرار في المعالجات المالية.

همس

تنصح دولة كبرى، صديقة، المعنيين بباخرة النفط الإيراني، سلوك مرفأ بانياس، وإيصالها براً، بعد ذلك، عبر «الستنرنات».

لغز

يلجأ جمركيون وأمنيون للتدقيق مع مسافرين في ما خص الأدوية القليلة، والمفقودة، المحمولة باليد، في محاولة لاقتناصها أو ابتزاز حامليها!

الجمهورية

- يتمسك أفرقاء بوزارة لأنها تضم آلاف الموظفين وستكون مسؤولة عن إستحقاق أساس ويرفضون وزارة أخرى يعتبرون أن لا أهمية لها أو جدوى منها.

- نقل عن شخصية وسطية أنها لا تتصور أن يطلق مرجعاً رئاسياً النار السياسية على نفسه في ملف دقيق.

- أكد قريبون من مرجعية رسمية أن حديث البعض عن فشل القضاء في مقاربة ملفات الفساد جعلها مادة لممارسة الضغوط على أصحابها.