البراكس: توزيع المحروقات على المحطات مستمر

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كتبت "البناء":

أكّد عضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس أنّ توزيع المحروقات على المحطات مستمر، والكميات التي تضخ يومياً في الأسواق تقدّر بـ 10 ملايين ليتر من البنزين». وشرح أنّ «السوق تستهلك كلّ هذه الكميات جرّاء النقص الحادّ الذي حصل في نهاية الأسبوع الماضي». كما أوضح أنّ «الأزمة أدّت إلى إقفال 90 في المئة من المحطات، وستفتح تباعاً في الأيّام المقبلة». من جهته، أكد ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا أن «المشكلة تكمن في أن بعض المواطنين لديه جشع ويعمد الى المتاجرة بالكمية التي يحصل عليها». وأعلن أن «البواخر الموجودة قد أفرغت حمولتها من المحروقات كما ستصل بواخر أخرى».