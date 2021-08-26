ندى البستاني خوري: هذا هو القاسم المشترك بين عرقلة القوات لخطة الكهرباء والطعن بسلفة الكهرباء والإصرار على رفع الدعم

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غرّدت الوزيرة السابقة ندى البستاني خوري عبر "تويتر":

"شو القاسم المشترك بين عرقلة القوات لخطة الكهربا، الطعن بالسلفة لكهربا لبنان وعدم تمكينا من شراء الفيول، والاصرار عرفع الدعم حتى قبل اصدار البطاقة التمويلية؟ صقر للمحروقات!!!"

وأضافت: "عرقلتوا خطة الكهربا لخدمة المولدات يللي عم تتمولوا منن، دافعتوا عن شركات الفيول المغشوش وخبيتوا اصحابا لحتى تحافظوا عمصدر التمويل التاني. وقفتوا ضد سلفة كهربا لبنان لتعمموا العتمة وتستفيدوا بالسياسة وتفيدوا مرة تانية المولدات. ولتكتمل معكن احتكرتوا المازوت والبنزين."

وتابعت: "لو قد ما قبضتوا fundraising لتغيروا صورتكن، المضمون الميليشيوي ما بيتغير، مظبوط العالم صارت تعرف الحقيقة!"