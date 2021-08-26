مؤسسة كهرباء لبنان: لهذا السبب انقطع التيار الكهربائي عن كافة المناطق اليوم

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أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان أنه عند حوالي الساعة 10:40 صباحًا من هذا اليوم الواقع فيه 26/8/2021 حصل انقطاع عام للتيار الكهربائي عن كافة الأراضي اللبنانية بسبب تدنٍ حاد في مستوى الـ frequency بشكل مفاجىء، وذلك نتيجة التجاوزات التي تحصل على بعض محطات التحويل الرئيسية، وفي ظلّ النقص الحاد في القدرات الإنتاجية المتوفرة على الشبكة الكهربائية بسبب الأزمة النقدية التي يمر بها البلد، علمًا أنه سبق للمؤسسة أن حذّرت مؤخرًا من هذا الأمر في العديد من بياناتها السابقة.

وبعد أن قامت جاهدةً الفرق الفنية في المؤسسة لا سيما مركز التنسيق على ربط معامل الانتاج بالشبكة الكهربائية وإعادة الوضع إلى ما كان عليه، حصل انقطاع عام آخر للتيار الكهربائي عن كافة المناطق اللبنانية عند حوالي الساعة الخامسة عصرًا وذلك لنفس الأسباب المشار إليها أعلاه.

وحيث أن المراقبة العامة لدى مؤسسة كهرباء لبنان تجري التحقيقات اللازمة بهذا الشأن، تناشد المؤسسة مجددًا القوى الأمنية المساعدة لتمكينها من ردع التعديات التي تحصل على محطات التحويل في بعض المناطق، تجنبًا للوقوع في المحظور وتجدد الانقطاعات العامة للتيار الكهربائي عن كافة المناطق اللبنانية وحفاظًا على سلامة المنشآت وسلامة الاستثمار، حيث أن استمرار هذه التجاوزات سيؤدي إلى حرمان باقي المناطق اللبنانية والقطاعات والمرافق الحيوية في البلد من الافادة من ساعات التغذية الكهربائية التي توفرها مؤسسة كهرباء لبنان بالقدرات المتاحة في ظل الظروف السائدة في البلد، ولا سيما الأزمة النقدية الراهنة.