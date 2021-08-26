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الرضيعة المرمية في مستوعب النفايات.. ماذا حصل لها؟

26
AUGUST
2021
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"غرد الاعلامي جو معلوف عبر تويتر:

بالنسبة للطفلة التي وجدت صباحاً وللتوضيح، بعد انتهاء التحقيقات بإشراف القاضية نازك الخطيب يحال الملف الى قاضية الأحداث في جبل لبنان جويل أبو حيدر لإجراء اللازم لحماية الطفلة والعمل على تأمين حياة كريمة لها وبالنسبة لكمية الاتصالات التي وردت اليوم حول الرغبة بتبني الطفلة فإن إجراءات العائلة البديلة لها أصول بحسب قانون حماية الاحداث وتقييم اجتماعي بإشراف المندوب الاجتماعي المختص بحسب ملفات تقدم إلى المحكمة ولا أفضلية لأحد والأهم أن الطفلة بخير وصحة جيدة و وجب التوضيح ان إجراءات العائلة البديلة لها أصول وتراتبية بحسب جداول العائلات لدى القضاء

هذا ونشر صباحا:
عثرت "بلديّة" برج حمود صباح اليوم الخميس على طفلٍ حديث الولادة في مستوعبٍ للنفايات تحت جسر برج حمود.
وقد حضر مسعفون من الصليب الأحمر اللبناني لمعاينة الطفل، كما تمّ إبلاغ الأجهزة الأمنيّة.

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