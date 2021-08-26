بالأرقام: أجور النقل ترتفع بشكل عشوائي في لبنان !

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نشرت “الدولية للمعلومات” تقريراً تحت عوان “بعد ارتفاع أسعار البنزين والمازوت أجور النقل ترتفع عشوائياً” وذكر التقرير انه “بعد ارتفاع أسعار البنزين بنسبة 65% من 77,500 ليرة إلى 128,200 ليرة للصفيحة، والمازوت بنسبة 69% من 58,500 ليرة إلى 98,800 ليرة للصفيحة، ارتفعت أجور النقل بواسطة السيارات العمومية أوالفانات الصغيرة والحافلات الكبيرة بنسبة أعلى من ارتفاع أسعار البنزين والمازوت.

ففي غياب التسعيرة الرسمية، أخذ صاحب كل وسيلة يحدد السعر الذي يريده، وجاءت ارتفاعات الأسعار العشوائية وفقاً للجدول التالي فتراوحت نسبة الارتفاع بين 40% و114%. وذلك حتى يوم الأربعاء في 25 آب 2021″.

وفي التالي نقدم لكم الجدول الذي يظهر تكلفة النقل الجديدة لمختلف الوسائل ( الصورة مرفقة ) .