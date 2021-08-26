توضيح للمدير العام لمؤسسة مياه البقاع: لا فراغ إداريا في المؤسسة وأخذت اجازة إدارية لأسباب صحية

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توضيح من رئيس مجلس الادارة - مدير عام مؤسسة مياه البقاع:

فوجئت بتصريح لدولة نائب رئيس مجلس النواب الأستاذ إيلي الفرزلي، بناءً لمعلومات مغلوطة، يتحدث فيه عن فراغ إداري في مؤسسة مياه البقاع.

والصحيح أنني، وفقاً للقانون، أخذت اجازة إدارية، لأسباب صحية، حسب الأصول القانونية بدءًا من 1/8 ولغاية 30/9 .

و قد كلّف معالي وزير الطاقة والمياه مدير عام مؤسسة مياه الشمال لتسيير الأمور الإدارية و رئيس السن في مجلس الإدارة بإدارة الجلسات خلال الاجازة.

و يقوم كلاهما مشكورين بمتابعة كل الأمور، إضافة إلى متابعة المصالح عملها وفق أنظمة المؤسسة.