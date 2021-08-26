مصادر tayyar.org: هناك اسماء متفق عليها بين الرئيس عون وميقاتي وتم المحافظة على توزيع الحقائب الطائفي

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افادت معلومات خاصة ل tayyar.org ان تم اليوم في لقاء رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي في قصر بعبدا، التداول بالطرح المقدم من ميقاتي، وتم تقديم أسماء بديلة حول الوزارة التي حولها اشكالية من قبل الرئيسين لتقريب وجهات النظر.

ولفتت المعلومات الى ان هناك اسماء متفق عليها وتم المحافظة على توزيع الحقائب الطائفي الا اذا تم تعديل الأسماء واستوجب تعديل بالتوزيع الطائفي للحقائب، مشيرة الى ان اتفق حتى الساعة على وزيرين موارنة لفرنجية ولم تحدد بعد ما هي الحقائب بشكل نهائي، فيما توزيع بعض الحقائب على الأطراف ليس ثابتا بعد.

وأضافت المصادر ان ما زال هناك ٣ الى اربع نقاط خلافية، حول حقائب العدل والداخلية ونائب رئيس الحكومة والشؤون الاجتماعية والاقتصاد، وهناك احتمال للقاء غدا بين الرئيسين، وسيعملان لاستكمال جمع المعلومات عن الأسماء المطروحة.