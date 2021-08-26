الاتحاد المسيحي اللبناني المشرقي: اصرار سلامة على اصدار قانون يجيز له التصرف بالاحتياطي الالزامي يهدف لتغطية الهدر الهائل وغير القانوني

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يان صادر عن الامين العام للاتحاد المسيحي اللبناني المشرقي

تاريخ ٢٦ آب ٢٠٢١

اعتبر الأمين العام للاتحاد المسيحي اللبناني المشرقي المحامي فرنسوا العلم، ان اصرار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على اصدار قانون يجيز له التصرف بالاحتياطي الالزامي إنما يهدف لتغطية الهدر الهائل وغير القانوني الحاصل في الأموال التي كانت موجودة في المصرف المركزي.



وتساءل العلم في بيان عن المنفعة من وجود الاحتياطي الالزامي بالأساس، إذا لم يُعاد للمودعين في مثل ظروف الانهيار المالي والمصرفي الحالية، والتي يحاول المصرفيون تجاهلها خوفا من افتضاح مصير "الاحتياطي"، الذي من الاصح وصفه "بالمزعوم" بسبب عدم إبراز الحاكم اي مستند قانوني يثبت وجوده الفعلي، إذ أن التصريحات وما ينشره مصرف لبنان حول موجوداته لم يعد يحظى بالثقة من أية جهة داخلية كانت او خارجية.



وقال العلم انه "تلافياً لوقوع الرأي العام ضحية الحملة الإعلامية الموجّهة من قبل رياض سلامه ومنظومته المالية والسياسية، حول اشكاليات موضوع رفع الدعم وحماية الاحتياطي، نرى من المفيد توضيح الآتي:



١- لا نقاش حول حتمية رفع الدعم الكلّي عن كل المواد الأساسية المدعومة بهدف وقف عمليات التهريب والاحتكار.

٢- إن المماطلة في توزيع البطاقة التمويلية، والقرار المفاجئ لرفع الدعم انما يهدف للابتزاز والضغط على المواطنين وزيادة منسوب القلق لديهم، والدفع باتجاه إصدار قانون يجيز لمصرف لبنان التصرف بالاحتياطي دون حساب او تبعات قانونية.

٣- من المستبعد ان يكون حرص رياض سلامه على ال١٥ ٪؜ من الودائع يتخطى بدرجات حرصه على ال٨٥٪؜ التي سبق وبدّدها من خارج الأصول المصرفية، وذلك فقط بسبب مسؤوليته الجزائية عن تبديد ال ١٥% بعد ثبوت عدم اكتراثه للمسؤولية القانونية والأخلاقية تجاه المودعين وأموالهم.



وتمنى العلم "على الجميع التنبه من خلفيات كل ما ينشر ويشاع حفاظاً على ما تبقى من وعي لدينا لمواجهة الحرب القاسية التي تخاض ضد الشعب اللبناني".