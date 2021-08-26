علي حسن خليل: تقدمنا بإقتراح قانون لتشديد عقوبات الاحتكار ومكافحة التلاعب بالاسعار

A + A -

اعلن عضو كتل التنمية والتحرير النائب علي حسن خليل انه تقدم من الأمانة العامة لمجلس النواب بإقتراح قانون لتعديل أحكام:

1- قانون العقوبات لجهة تشديد عقوبات الاحتكار ومكافحة التلاعب بالاسعار

2- المرسوم الاشتراعي رقم 73 الصادر في 9 أيلول سنة 1983 حيازة السلع والمواد والحاصلات والاتجار بها لجهة تشديد العقوبات.

3- قانون مزاولة مهنة الصيدلة في لبنان لجهة تشديد العقوبات( رقم 367 تاريخ 1/8/1994)

وذلك بما يتناسب مع الأوضاع الصعبة التي يعيشها المواطن اللبناني بفعل الضغوط الإقتصادية ومافيات المحتكرين، ما يستوجب التشدد الى الدرجة القصوى في مواد القانون.