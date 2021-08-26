living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

اجتماع بين حاكم مصرف لبنان ورئيس مجلس إدارة شركة OMT : لا تعميم جديد غداً

26
AUGUST
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

اجتمع اليوم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس مجلس إدارة شركة OMT توفيق معوّض لمناقشة ما يتمّ تداوله في الإعلام حول مشروع تعميم يقضي بتسليم التحاويل المالية الواردة من الخارج 50% بالدولار الأمريكي و50% بالليرة اللبنانية.

أكّد سلامة لمعوّض أن هذا التعميم لم يصدر.

عرض معوّض بالأرقام التحاويل المالية الواردة إلى لبنان عبر OMT:

- حوالي 220,000 مستفيد شهرياً تصلهم التحاويل المالية من ذويهم في الإغتراب عبر OMT.

- إجمالي قيمة التحاويل الواردة من الخارج عبر OMT شهرياً هي حوالي 120 مليون دولار أمريكي.

- 70% من هذه التحاويل تبلغ قيمتها أقلّ من 500 دولار أمريكي.

وقدّ أكّد سعادة الحاكم أنّه سيأخذ في الاعتبار كافة هذه المعطيات عند درس أي تعميم يتعلّق بالتحاويل المالية.

شكر رئيس مجلس إدارة OMT حاكم مصرف لبنان على إيجابيّته وتفهّمه للأوضاع الاجتماعية والإنسانية واعتباره أن أموال المغتربين هي الأكسجين الأساسي الذي يغذّي الاقتصاد اللبناني وأن التحاويل المالية قد ساهمت في نزع فتيل أي انفجار اجتماعي.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout