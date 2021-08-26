باسيل: " الى السجون درّ! "

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غرد رئيس التيار الوطني الحر وتكتل " لبنان القوي " النائب جبران باسيل قائلاً : " صار واضح انّو يلّي عاشوا آخر سنينهم على اتّهامنا زوراً بـ"المازوت الأحمر" والنفط، هم حماة "الفيول المغشوش"، وأرباب تخزين ملايين الليترات ولو على حساب سلامة الناس. الاحتكار والتشبيح وحرمان الناس من حقوقهم وحاجاتهم الاساسية هو تاريخهم وحاضرهم. تفضّلوا سلّموا المحتكرين الهاربين الى القضاء ووقفوا كذب ومحاضرات عن الفساد، يا أفسد الفاسدين. على كل حال التكتل رح يقدّم بكرا اقتراح قانون لمكافحة المضاربات والاحتكار ولتشديد العقوبات…الى السجون درّ!"