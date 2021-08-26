الادّعاء على 3 أشخاص بالتسبب بانفجار خزان الوقود في التليل

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أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" أن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالإنابة القاضي فادي عقيقي ادعى على ثلاثة أشخاص بالتسبب بانفجار خزان الوقود في بلدة التليل في عكار، الذي أدى إلى مقتل عدد من العسكريين والمدنيين وإصابة العشرات.



وأسند عقيقي إلى كل من الموقوفين جورج إبراهيم، وعلي صبحي فرج إقدامهما على "تخزين مواد ملتهبة بشكل غير آمن، رغم علمهما بخطورة عملهما، وتوقع النتيجة وتعريض حياة المواطنين للخطر، والتسبب بقتل 31 عسكريا ومدنيا".



كما أسند إلى المدعى عليه الموقوف جرجي الياس إبراهيم "إقدامه على إشعال الحريق".



وجاء الادعاء على الأول والثاني سندا للمواد 547 معطوفة على المادة 189 من قانون العقوبات والمادة 547 معطوفة على المادة 201 من القانون نفسه، اللتين تنصان على الأشغال الشاقة الموقتة، أما الادعاء على جرجي إبراهيم فجاء بالاستناد إلى المادة 591 معطوفة على المادة 587 من قانون العقوبات التي تنص على الأشغال الشاقة المؤبدة، وأحالهم جميعا على قاضي التحقيق العسكري الأول بالوكالة القاضي فادي صوان، طالبا استجوابهم وإصدار مذكرات توقيف وجاهية بحقهم.