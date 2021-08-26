رئاسة مجلس الوزراء: إطلاق المنصة الإلكترونية للبطاقة التمويلية الأسبوع المقبل

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ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، في السرايا الحكومية، اجتماعًا للجنة الوزارية الاقتصادية، حضره الوزراء زينة عكر، راوول نعمة، عماد حب الله، رمزي المشرفية، غادة شريم، رئيس لجنة الاقتصاد النيابية النائب فريد البستاني، المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، مستشار وزير المالية للشؤون الاقتصادية محمد جزيني، مستشاري رئيس الحكومة خضر طالب وحسين قعفراني.



واستكمل البحث في خطة البطاقة التمويلية على أن يعقد وزيري الاقتصاد والشؤون الاجتماعية مؤتمرًا صحافيًا مطلع الأسبوع المقبل للإعلان عن إطلاق المنصة الإلكترونية للبطاقة.