كنعان زار وزني وبحث بمساعدة اجتماعية للقطاع العام وسعر الصرف للمودعين وآلية طارئة لدفع مستحقات المستشفيات

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التقى رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني وبحث معه في اقتراح القانون المقدّم من تكتل لبنان القوي لاعطاء مساعدة اجتماعية للقطاع العام تشمل العسكريين والإداريين والمتقاعدين، وتقضي منح 40% من الراتب شهرياً لمدة سنة.



كما جرى عرض وضع المستشفيات والآلية التي يجب أن تعتمد بشكل طارىء لتصلهم حقوقهم، خصوصاً ما يتعلّق بتجهيز المستشفيات الحكومية، ومستحقات المستشفيات الخاصة.



وتطرّق البحث أيضاً بموضوع سعر الصرف المعتمد للمودعين والبالغ 3900، والفارق الشاسع بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، والذي يدفع ثمنه المودعون.



كذلك بحث كنعان مع وزني في مشروع قانون الاعتماد الاستثنائي المحال من الحكومة بقيمة 1200 مليار ليرة، والذي سيكون مع المواضيع التي جرى بحثها في الاجتماع على طاولة لجنة المال والموازنة مطلع الأسبوع المقبل.