living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

كنعان زار وزني وبحث بمساعدة اجتماعية للقطاع العام وسعر الصرف للمودعين وآلية طارئة لدفع مستحقات المستشفيات

26
AUGUST
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

التقى رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني وبحث معه في اقتراح القانون المقدّم من تكتل لبنان القوي لاعطاء مساعدة اجتماعية للقطاع العام تشمل العسكريين والإداريين والمتقاعدين، وتقضي منح 40% من الراتب شهرياً لمدة سنة.


كما جرى عرض وضع المستشفيات والآلية التي يجب أن تعتمد بشكل طارىء لتصلهم حقوقهم، خصوصاً ما يتعلّق بتجهيز المستشفيات الحكومية، ومستحقات المستشفيات الخاصة.


وتطرّق البحث أيضاً بموضوع سعر الصرف المعتمد للمودعين والبالغ 3900، والفارق الشاسع بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، والذي يدفع ثمنه المودعون.


كذلك بحث كنعان مع وزني في مشروع قانون الاعتماد الاستثنائي المحال من الحكومة بقيمة 1200 مليار ليرة، والذي سيكون مع المواضيع التي جرى بحثها في الاجتماع على طاولة لجنة المال والموازنة مطلع الأسبوع المقبل.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout