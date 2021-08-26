المكتب الإعلامي للنائب مخزومي: فؤاد المخزومي نائب مستقل وحر وغير مرتهن الارداة والقرار كالآخرين

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عطفاً على ما ورد في صحيفتكم اليوم الأربعاء الواقع فيه 25 آب 2021 العدد 27509، مقالا كتبه الصحافي الاستاذ رضوان عقيل تحت عنوان "مع سيناريو الاعتذار... لا تجرّبوا دار الفتوى" حول النائب فؤاد مخزومي، نوضح الآتي:

ـ أولاً، ان من سماها كاتب المقال "مصادر سنية فاعلة"، هي المصادر السنية المشبوهة والمعروفة والتي لا تستطيع منذ مدة طويلة الخروج من منازلها والسبب الرئيسي والاهم انها مرفوضة ليس فقط من الطائفة السنية بل من جميع الطوائف بسبب فسادها وسرقاتها. اما النائب مخزومي فهو من النواب السنة القلائل الذي لا ينتمي الى منظومة الفساد والسرقة، واذا سُمي رئيسا للحكومة وقبل تحمُّل هذه المسؤولية، فسيكون للبنان واللبنانيين للمرة الاولى رئيس حكومة من خارج منظومة الفساد والافساد الحالية التي اوصلت البلاد الى الانهيار.

ثانياً، بالنسبة الى دار الفتوى ودورها ومرجعيتها، فانها تدعم مواقف النائب مخزومي ومؤكد انها ستدعمه اكثر وتمحضه كل الثقة في حال سمي رئيساً للحكومة وذلك تصحيحا لمعلومات كاتب المقال الذي عليه ان يكون متيقناً من ان فؤاد مخزومي ليس من صنف "المصادر السنية الفاعلة" تلك التي نسب اليها مضمون مقاله، فهو نائب مستقل وحر وغير مرتهن الارداة والقرار كالآخرين. وان من تنازلوا عن صلاحيات الطائفة السنية وسلموا البلد لحزب الله ونسبتّ اليهم لقب "المصادر السنية الفاعلة" يصح فيهم القول: "اذا ابتليتم بالمصائب فاستتروا... ايها الفاسدون والمفسدون".

ـ ثالثا، ان من اساؤوا الى الطائفة السنية لا يمكنهم ان يمسحوا بمقال او إدعاء كاذب كل موبقاتهم وارتكاباتهم في حقها واساءتهم لدورها على الصعيدين الوطني والاسلامي ضدها.

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