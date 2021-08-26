ضبط كميات كبيرة من ال panadol وعبوات من حليب الأطفال المفقودة في هذه المنطقة!

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أفادت مندوبة "الوكالة الوطنية للاعلام" في زحلة ان التفتيش الصيدلي التابع لمصلحة الصحة في البقاع، بمؤازرة شعبة المعلومات وبناء على إشارة المدعي العام الاستئنافي في البقاع القاضي منيف بركات، تم ضبط كميات كبيرة من ال panadol لكل الاعمار وعبوات من حليب الأطفال المفقودة من الصيدليات في مستودع Sante pharma المخزنة والموضبة خارج نطاق المستودع في منطقة حوش الامراء في البقاع الأوسط ، وذلك بتوجيهات من وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن والحملة التي أطلقها لمداهمة مستودعات الادوية.



وتمت مصادرة هذه الكميات لصالح وزارة الصحة، حيث سيتم توزيعها على مستوصفات زحلة والمنطقة.