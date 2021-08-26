الحرارة ستُلامس الـ 43 درجة

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ارتفاع إضافي في درجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية في المناطق الجبلية والداخلية، ويحذر من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية.

وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: كتل هوائية حارة مصدرها شبه الجزيرة العربية تؤثر على لبنان عموما والمناطق الداخلية والجبلية خصوصا خلال الأيام المقبلة، ويستمر تأثيرها حتى بداية الاسبوع المقبل حيث تنحسر تدريجا. (معدل درجات الحرارة على الساحل لشهر آب بين 25 و33).

-الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع درجات الحرارة خصوصا في المناطق الداخلية والجبلية، وتبقى من دون تعديل يذكر على الساحل مع نسبة رطوبة مرتفعة مما يزيد من نسبة الشعور بالحر، كما يتشكل ضباب محلي على المرتفعات أحيانا ويحذر من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية.

الجمعة: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ارتفاع إضافي في درجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية في المناطق الجبلية والداخلية، ويحذر من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية.

السبت: غائم جزئيا مع بقاء درجات الحرارة مرتفعة خصوصا في الداخل ويبقى التحذير من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية، كما يتشكل الضباب أحيانا على المرتفعات.

الأحد: غائم جزئيا مع انخفاض بسيط في درجات الحرارة في المناطق الداخلية والجبلية واستقرارها على الساحل كما يتكون الضباب على المرتفعات.

- الحرارة على الساحل من 25 الى 33 درجة، فوق الجبال من 18 الى 33 درجة، في الداخل من 19 الى 43 درجة.

- الرياح السطحية: شمالية غربية الى شمالية شرقية، سرعتها بين 10 و25 كلم/س.

- الانقشاع: متوسط على الساحل يسوء احيانا على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب والرطوبة المرتفعة.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 65و 85%.

- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 30 درجة.

- الضغط الجوي: 757ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 6,08.

- ساعة غروب الشمس: 19,11.