living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الحرارة ستُلامس الـ 43 درجة

26
AUGUST
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ارتفاع إضافي في درجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية في المناطق الجبلية والداخلية، ويحذر من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية.

وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: كتل هوائية حارة مصدرها شبه الجزيرة العربية تؤثر على لبنان عموما والمناطق الداخلية والجبلية خصوصا خلال الأيام المقبلة، ويستمر تأثيرها حتى بداية الاسبوع المقبل حيث تنحسر تدريجا. (معدل درجات الحرارة على الساحل لشهر آب بين 25 و33).

-الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع درجات الحرارة خصوصا في المناطق الداخلية والجبلية، وتبقى من دون تعديل يذكر على الساحل مع نسبة رطوبة مرتفعة مما يزيد من نسبة الشعور بالحر، كما يتشكل ضباب محلي على المرتفعات أحيانا ويحذر من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية.

الجمعة: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ارتفاع إضافي في درجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية في المناطق الجبلية والداخلية، ويحذر من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية.

السبت: غائم جزئيا مع بقاء درجات الحرارة مرتفعة خصوصا في الداخل ويبقى التحذير من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية، كما يتشكل الضباب أحيانا على المرتفعات.

الأحد: غائم جزئيا مع انخفاض بسيط في درجات الحرارة في المناطق الداخلية والجبلية واستقرارها على الساحل كما يتكون الضباب على المرتفعات.

- الحرارة على الساحل من 25 الى 33 درجة، فوق الجبال من 18 الى 33 درجة، في الداخل من 19 الى 43 درجة.
- الرياح السطحية: شمالية غربية الى شمالية شرقية، سرعتها بين 10 و25 كلم/س.

- الانقشاع: متوسط على الساحل يسوء احيانا على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب والرطوبة المرتفعة.
- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 65و 85%.
- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 30 درجة.
- الضغط الجوي: 757ملم زئبق.
- ساعة شروق الشمس: 6,08.
- ساعة غروب الشمس: 19,11.

 

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout