آلان عون: يجب ان لا تقف الحكومة على اسم او حقيبة

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أكّد عضو تكتل لبنان القوي النائب آلان عون أن عملية تشكيل الحكومة هي عملية تشاركية بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، معتبراً أن الأهم أن يقدر الرئيسان الظرف الذي نعيش فيه، وبالتالي يخرجا بحكومة منسجمة مع التوازنات.



ورأى، في مداخلة ببرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI، أنه طالما التوازنات مُتفق عليها فيجب ان لا تقف الحكومة على اسم او حقيبة، فالازمة خطيرة جدا وأي تأخير يزيد من حجم الخسائر.

وتمنى عون أن لا يكون هناك خلل بنوي في التشكيلة التي سيطرحها الرئيس المكلف نجيب ميقاتي، وقال: يبقى ان يقوم الرئيسان ميشال عون ونجيب ميقاتي بتدوير الزوايا وان يكون لقائهما حاسما اليوم.

ورداً على سؤال عما إذا كان اللقاء بين عون وميقاتي اليوم مؤكد ام يمكن أن يتم تأجيله، أجاب: لا يمكن الجزم بهذا الموضوع، والمؤشر الايجابي الوحيد في تأجيل زيارة ميقاتي الى بعبدا، هو أن الرئيس المكلف يريد أن يكون لقاءه بعون حاسماً وبالتالي يريد أن ينهي ما يحتاج الى انهائه.