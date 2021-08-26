إعادة تمثيل تفصيلي لمرحلة التلحيم الأخيرة لباب العنبر 12!

A + A -

أشرف المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار عصر أمس، في حضور عدد من المحامين يمثلون الأطراف المعنية، على عملية المحاكاة لورشة التلحيم الذي سبقت الإنفجار في العنبر رقم 12 بعد إنهاء الإستعدادات الميدانية التي قامت بها لجنة مشتركة من ضباط في الجيش وشعبة المعلومات وعناصر من الدفاع المدني وقاضٍ، وبالتنسيق مع مصلحة الأرصاد الجوية لارتباط المحاكاة بالأحوال المناخية التي يفترض أن تكون متماهية بالكامل مع يوم الإنفجار في 4 آب 2020.

وقد تمت إعادة تمثيل تفصيلي لمرحلة التلحيم الأخيرة للتحقق مما اذا كان للتحليم تأثير مباشر في التسبب بالحريق في البداية ثم الانفجار، وقد أنشىء لهذه الغاية مجسم مشابه للعنبر رقم 12 على بعد أمتار من الفجوة التي أحدثها الإنفجار مع بوابة متطابقة لتلك التي حكي عن أنها خضعت لعملية التلحيم، وقد جرى تصوير وتوثيق المحاكاة الإفتراضية(صور وفيديو) بعيدا عن الإعلام تمهيدا لضمها الى أوراق الملف.