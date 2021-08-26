living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ضبط اكثر من نصف مليون ليتر من مادتي المازوت والبنزين المُحتكرة

26
AUGUST
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

صــــدر عـــــن المـــــديريـة العـامــــة لقــــــوى الأمــــن الداخـلي ــــــ شعبـــــة العلاقــــــات العامـــــــــــــة البـــــلاغ التــــالـي:

في إطار المتابعة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي لمكافحة ظاهرة احتكار مادتي البنزين والمازوت تنفيذا لتعميم جانب النيابة العامة التمييزية، أعطيت الأوامر المشددة لجميع قطعات الشعبة للعمل على تكثيف الجهود الاستعلامية وكشف المتورطين في عمليات احتكار هاتين المادتين.

بتاريخي 24و25 -8-2021، تمكنت قطعات الشعبة من كشف كميات مخزنة تمهيدا لبيعها في السوق السوداء في عدة مناطق ضمن محافظات الجنوب والبقاع وجبل لبنان، حيث ضبطت:

/484،345/ ل. من مادة المازوت، وقد وزعت هذه الكمية على المستشفيات والمطاحن ودور المسنين والافران المقفلة بسبب نفاذ كمية المازوت لديها، والبلديات المشرفة على مولدات الآبار الارتوازية ومولدات القرى بالسعر الرسمي، ضمن المحافظات المضبوطة فيها الكميات المذكورة، بناء على إشارة القضاء المختص.
ونتيجة عمليات الكشف على محطات البنزين، تم إلزام /7/ محطات في محافظة الجنوب على بيع كمية:

/30،650/ ل. من مادة المازوت و/34،300/ ل. من مادة البنزين الموجودة لديهم الى المواطنين بالسعر الرسمي.
وفي خلال عمليات ملاحقة شبكات بائعي الغالونات في السوق السوداء، تم توقيف شخصين في صيدا وضبط كمية /454/ ل. من مادة البنزين، وضبط /50/ غالون سعة /9/ ل. وغالون سعة /4،5/ل.

أودعا مع المضبوطات القطعة المختصة لإجراء المقتضى القانوني بحقهما.

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout