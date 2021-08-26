ضبط اكثر من نصف مليون ليتر من مادتي المازوت والبنزين المُحتكرة

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صــــدر عـــــن المـــــديريـة العـامــــة لقــــــوى الأمــــن الداخـلي ــــــ شعبـــــة العلاقــــــات العامـــــــــــــة البـــــلاغ التــــالـي:

في إطار المتابعة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي لمكافحة ظاهرة احتكار مادتي البنزين والمازوت تنفيذا لتعميم جانب النيابة العامة التمييزية، أعطيت الأوامر المشددة لجميع قطعات الشعبة للعمل على تكثيف الجهود الاستعلامية وكشف المتورطين في عمليات احتكار هاتين المادتين.

بتاريخي 24و25 -8-2021، تمكنت قطعات الشعبة من كشف كميات مخزنة تمهيدا لبيعها في السوق السوداء في عدة مناطق ضمن محافظات الجنوب والبقاع وجبل لبنان، حيث ضبطت:

/484،345/ ل. من مادة المازوت، وقد وزعت هذه الكمية على المستشفيات والمطاحن ودور المسنين والافران المقفلة بسبب نفاذ كمية المازوت لديها، والبلديات المشرفة على مولدات الآبار الارتوازية ومولدات القرى بالسعر الرسمي، ضمن المحافظات المضبوطة فيها الكميات المذكورة، بناء على إشارة القضاء المختص.

ونتيجة عمليات الكشف على محطات البنزين، تم إلزام /7/ محطات في محافظة الجنوب على بيع كمية:

/30،650/ ل. من مادة المازوت و/34،300/ ل. من مادة البنزين الموجودة لديهم الى المواطنين بالسعر الرسمي.

وفي خلال عمليات ملاحقة شبكات بائعي الغالونات في السوق السوداء، تم توقيف شخصين في صيدا وضبط كمية /454/ ل. من مادة البنزين، وضبط /50/ غالون سعة /9/ ل. وغالون سعة /4،5/ل.

أودعا مع المضبوطات القطعة المختصة لإجراء المقتضى القانوني بحقهما.