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البناء: واشنطن تميل لصالح كفة السير بتسريع الحكومة... يبدو أن "الحزب" سيربح

26
AUGUST
2021
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بعض ما جاء في مانشيت البناء:

لبنانيا تعتقد المصادر المواكبة لمسار الحكومة الجديدة أن ما يجري في المنطقة، ومبادرات المقاومة المفاجئة تثير قلق الأميركيين من أن يكون ذلك مجرد رأس جبل الجليد، وأن يكون لدى ح-زب الله سلة مبادرات تذهب أبعد مدى أسوة بما طرحه السيد حسن نصرالله حول ملف تنقيب النفط والغاز.

وتنقل عن مصادر دبلوماسية مواكبة للموقف الأميركي أن واشنطن تميل لصالح كفة السير بتسريع الحكومة، محلقة محورية في خطة مواجهة خطوات ح-زب الله بما يتضمّنه ذلك من التزام مالي تجاه الحكومة من جانب المؤسسات الدولية والجانبين الأوروبي والخليجي، لأن البديل هو إخلاء الساحة لضربات مدروسة يبدو أن حزب الله سيربح من خلالها بالنقاط على كل حلفاء واشنطن وصولا لموعد الإنتخابات النيابية مطيحا بكل ما تمت مراكمته في رصيد جمعيات المجتمع المدني والأحزاب الموالية لواشنطن، حيث الكل يبيع الناس كلاما قد يكون أجمل من كلام الآخرين، وإذ بحزب الله يأتي ويحشر الجميع في الزاوية بالأفعال، التي لا يعلم ماذا ستطال بعد المحروقات، واين ستنتهي اذا بقي البلد بلا حكومة، حيث الحكومة وحدها يمكن ان تعيد تشكيل المشهد السياسي، وتضبط حركة ح-زب الله بقواعد توافقية سيكون مضطراً لمراعاتها في ظل وجود حكومة.

البناء
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