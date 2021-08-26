عناوين الصحف ليوم الخميس 26 آب 2021

الأخبار: الأمن الغذائي في خبر كان
تأليف الحكومة كل يوم بيومه!
عمليات تهرب جمركي «لا يمكن إحصاؤها»: توقيف جميع موظفي المركز الآلي
الديار: هل يخرج الدخان الابيض من اجتماع بعبدا اليوم أم يبقى دياب في السراي لنهاية العهد ؟
«طوابير الذل» بالالاف أمام السفارات للهجرة وتسهيلات للعائلات والأطباء والممرضين
توقف شامل للخدمات في ايلول والاجهزة الامنية تحذر من انفجار اجتماعي
الديار: عون يوقّع مرسوم "تأميم" مصادر الطاقة... وجعجع ينتقد "الولدنات"
ميقاتي اليوم في بعبدا... "يا بتصيب يا بتخيب"!
البناء: رئيسي يبدأ مهامه مع نيل حكومته الثقة… وعبد اللهيان وزيراً للخارجية… والعودة إلى فيينا أول استحقاق / ولايتي يحذّر من التعرّض لسفن المقاومة… وواشنطن تنشط حكومياً لتفادي إخلاء الساحة للمقاومة / ميقاتي اليوم في بعبدا بعد حلحلة بعض العقد… ومشاورات الإثنين للمتابعة… ولا اعتذار /
النهار: ألغام وأفخاخ على طريق تشكيلة ميقاتي
الجمهورية: إدانة دولية لـ "مفتعلي التعطيل"
the daily star: Mikati set to present Aoun with Cabinet list
? l'orient le jour: Retourner à l’école : oui, mais comment faire avec la pénurie de carburants