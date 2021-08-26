عناوين الصحف ليوم الخميس 26 آب 2021

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الأخبار: الأمن الغذائي في خبر كان

تأليف الحكومة كل يوم بيومه!

عمليات تهرب جمركي «لا يمكن إحصاؤها»: توقيف جميع موظفي المركز الآلي

الديار: هل يخرج الدخان الابيض من اجتماع بعبدا اليوم أم يبقى دياب في السراي لنهاية العهد ؟

«طوابير الذل» بالالاف أمام السفارات للهجرة وتسهيلات للعائلات والأطباء والممرضين

توقف شامل للخدمات في ايلول والاجهزة الامنية تحذر من انفجار اجتماعي

الديار: عون يوقّع مرسوم "تأميم" مصادر الطاقة... وجعجع ينتقد "الولدنات"

ميقاتي اليوم في بعبدا... "يا بتصيب يا بتخيب"!





البناء: رئيسي يبدأ مهامه مع نيل حكومته الثقة… وعبد اللهيان وزيراً للخارجية… والعودة إلى فيينا أول استحقاق / ولايتي يحذّر من التعرّض لسفن المقاومة… وواشنطن تنشط حكومياً لتفادي إخلاء الساحة للمقاومة / ميقاتي اليوم في بعبدا بعد حلحلة بعض العقد… ومشاورات الإثنين للمتابعة… ولا اعتذار /



النهار: ألغام وأفخاخ على طريق تشكيلة ميقاتي

الجمهورية: إدانة دولية لـ "مفتعلي التعطيل"



the daily star: Mikati set to present Aoun with Cabinet list





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