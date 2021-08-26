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أسرار الصحف ليوم الخميس 26 آب 2021

26
AUGUST
2021
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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

تؤكد مصادر روسية تفاؤلها بالتوصل خلال شهرين الى اتفاق العودة للاتفاق النووي وتبلغها موقفاً أميركياً بالاستعداد للوصول الى مدى صفر عقوبات وصفر بقايا من عهد الخروج من الاتفاق إذا توصّلت في المفاوضات الى صفر بقايا من المنجزات النووية الإيرانية من خارج الاتفاق.


خفايا

قالت مصادر أمنية إنّ وزير الصحة أبلغ بعدم تغطيته أمنياً وقضائياً إذا قام بمداهمة مستودعات شركات الاستيراد الكبرى في قطاع الدواء بعدما عرض ما لديه من وقائع وملفات حول تخزين كميات تعادل أضعاف ما تخزنه مستودعات الموزعين التي تمّت مداهمتها…

 

 

 


نداء الوطن: خفايا

تبين ان المديرية العامة للنفط تمتنع عن القيام بأي دور رقابي او تنظيمي لمحطات المحروقات لا سيما لجهة فرض شروط الترخيص والاستثمار، كما انها لم تطبق اي إجراء ضمن صلاحياتها لتعليق التراخيص او سحبها في حالات الاحتكار والبيع خارج التسعيرة.

 

تبين ان أسباب الإجراءات المتخذة بحق صيدليات ومستودعات أدوية في الجنوب هي خلافات مالية بين أصحاب تلك الصيدليات والمستودعات وشريك سابق، تقدم الاخير على إثرها بشكوى في وجه التفتيش الصيدلي ووزارة الصحة.

 

 

 


اللواء: اسرار

همس
تنصح دولة كبرى، صديقة، المعنيين بباخرة النفط الإيراني، سلوك مرفأ بانياس، وإيصالها براً، بعد ذلك، عبر «الستنرنات».

لغز
يلجأ جمركيون وأمنيون للتدقيق مع مسافرين في ما خص الأدوية القليلة، والمفقودة، المحمولة باليد، في محاولة لاقتناصها أو ابتزاز حامليها!

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