نداء الوطن: ولادة الحكومة في غضون دقائق لا أكثر

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بعض ما جاء في مانشيت نداء الوطن:

حزم الرئيس نجيب ميقاتي حقائب تشكيلته ليزور قصر بعبدا اليوم بروحية "الخرطوشة الأخيرة، ويا بتصيب يا بتخيب"، وفق تعبير مصادر مواكبة للاتصالات الحكومية، مؤكدةً بهذا المعنى أنّ اللقاء المرتقب سيشكل "منعطفاً أساسياً في تحديد وجهة الأحداث".

وقالت المصادر: "إنّ عجلة التأليف لا بد وأن تتحرك قدماً "اليوم قبل الغد" لأنّ كل المعالجات الجوهرية للأزمات المتراكمة "لا يمكن أن تبدأ من دون حكومة أصيلة فاعلة قادرة على الإصلاح ومخاطبة المجتمع الدولي وفتح الباب أمام استجرار المساعدات الخارجية للبلد".

أما عن التوقعات إزاء نتائج لقاء بعبدا اليوم، فآثرت المصادر عدم استباق الأمور، لكنها أكدت في الوقت نفسه أنه "قد لا يكون اللقاء الأخير لكنه بلا شك سيضع اللمسات الأخيرة على مسودة التشكيلة الوزارية" التي سيحملها ميقاتي إلى عون، مشيرةً إلى أنّ "هذه المسودة لا تزال مكتوبة بقلم "رصاص" قابلة للتعديل ضمن أضيق نطاق ممكن للحقائب والأسماء لكن تحت سقف عدم نيل أي طرف "ثلث معطل" في الحكومة العتيدة، فإذا صدقت النوايا والتعهدات المقطوعة بتسهيل مهمة التأليف عندها يمكن أن نشهد ولادة الحكومة في غضون دقائق لا أكثر".