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وزيرا التربية والإتصالات عرضا لسبل التعاون لانجاح العام الدراسي الجديد

25
AUGUST
2021
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إستقبل وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال المهندس طلال حواط مساء اليوم، في مكتبه في الوزارة، وزير التربية والتعليم العالي الدكتور طارق المجذوب، في حضور المدير العام لوزارة التربية فادي يرق، ومديرة الإرشاد والتوجيه في وزارة التربية هيلدا الخوري والمدير العام لهيئة "أوجيرو" عماد كريدية.

زيارة المجذوب أتت لشكر الوزير حواط على الجهود والمساعدة التقنية التي قدمتها وزارة الأتصالات إلى المعلمين والطلاب خلال العام الدراسي الماضي، بالاضافة إلى الخدمات المجانية (من الرسائل القصيرة أو الموقع الالكتروني) التي قدمتها إلى وزارة التربية، في إطار إصدار نتائج امتحانات الشهادات الرسمية الثانوية للعام 2020-2021، لنحو 50 ألف طالب وطالبة.

كما وبحث الوزيران في سبل التعاون بين الوزارتين في العام الدراسي الجديد 2021-2022، لما فيه مصلحة التلامذة والطلاب والأهل والأستاذة. على أن يتم إيداع وزارة الاتصالات لائحة بأسماء كل المدارس الرسمية والجامعات اللبنانية على كل الاراضي اللبنانية، مع موقعها الجغرافي لكي يتم تزويدها بخدمة (الفايبر أوبتيك) أو الإنترنت السريع. وتم الاتفاق على وضع خطة شاملة من الفريق التقني في (أوجيرو)، بالتنسيق مع فريق عمل وزارة التربية، يتم خلالها فرز كل المؤسسات التربوية لمعرفة أي منها تم تجهيزها أو في حاجة إلى تجهيز مع كل الظروف المحيطة بالعملية، على أن يضع حواط الوزير المجذوب في ضوء النتائج التي تم التوصل اليها.

وخلال الاجتماع أكد الوزير حواط "استعداده لتقديم كل ما يلزم ضمن الامكانات الموجودة، لانجاح العام الدراسي وتسهيل مهمة متعلمي المدارس والطلاب الجامعيين والأهل والأساتذة على كل الأراضي اللبنانية"، معلنا وقوفه "إلى جانب وزارة التربية وكل طلاب لبنان من خلال وضع خطة لمواكبة هذا العام".

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