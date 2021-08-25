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خلية ادارة الازمات في زغرتا: إلزامية فتح محطات المحروقات والتشدد بالرقابة

25
AUGUST
2021
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عقدت خلية ادارة الازمات في قضاء زغرتا اجتماعا في مكتب القائمقام إيمان الرافعي، للبحث في تداعيات ازمة المحروقات على صعيد نطاق قضاء زغرتا، واتخذت قرارات أهمها "إلزامية فتح جميع محطات المحروقات امام المواطنين من السابعة صباحا حتى الثانية بعد الظهر، من اجل تخفيف الاكتظاظ الحاصل امام محطات الوقود. مع التشدد في الرقابة من قبل الاجهزة الامنية والبلدية، لمنع حصول اي اشكال ومنعا للتخزين والاحتكار، واعطاء الاولوية للجهاز الطبي والتمريضي وموظفي القطاع العام العاملة ضمن القضاء".

وتطرق المجتمعون الى "ضرورة تأمين مادة المازوت للمستشفيات والافران، ولاصحاب المولدات وفقا للجداول المعدة سابقا في قرى وبلدات قضاء زغرتا، على ان تقوم كل بلدية ضمن نطاقها البلدي بعملية الرقابة بين الكمية المستهلكة والكمية التي يتم تسليمها".

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