رئاسة الجمهورية تنفي كلاماً مختلقاً للاعلامي جاد غصن على" الجديد"

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صدر عن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية البيان الآتي:

بثّت محطة "الجديد" مقابلة قبل ظهر اليوم مع الاعلامي جاد غصن اورد فيها كلاماً ادّعى فيه انّ السيد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قاله امام السفيرتين الفرنسيّة والاميركيّة في لبنان حول تشكيل الحكومة، وبقائه في سدّة الرئاسة بعد انتهاء ولايته الرئاسية، في حال لم تشكّل حكومة جديدة.

انّ كلام الاعلامي غصن، على محطة "الجديد" لا اساس له من الصحّة وهو مختلق ومن نسج الخيال، ويندرج في اطار الروايات الكاذبة التي تُنسج من حين الى آخر لتضليل الرأي العام والاساءة الى موقع الرئاسة وشخص الرئيس.