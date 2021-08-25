قوى الامن: لعدم نشر صور جثث الأشخاص المتوفين احتراما لحرمة الميت ولكرامته ولأخلاقيات مهنة الاعلام

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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي شعبة العلاقات العامة البلاغ التي: "تقوم بعض وسائل الإعلام، ولا سيما المواقع الإلكترونية، ومواقع التواصل الاجتماعي، عند العثور على جثة شخص، بتداول الخبر، وتعمد إلى نشر ما توافر من صور لجثته، باعتباره يندرج في إطار السبق الصحفي، أو لكسب أكبر عدد من الزائرين، وما شابه، وذلك من دون مراعاة ما تشكل هذه الخطوة من انتهاك لحرمة الميت ولكرامته، والمس بمشاعر ذويه وأهله، ومتجاوزة بذلك أخلاقيات مهنة الإعلام.



تهيب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بالمعنيين، عدم نشر صور الأشخاص المتوفين، مراعاة لمشاعر الأهل والجمهور، لأن ذلك يعد انتهاكا لخصوصياتهم، ومن شأنه أن يزيد من حجم المأساة عندهم، وتتمنى احترام القوانين التي ترعى هذا الامر، إضافة إلى "ميثاق الشرف الإعلامي لتعزيز السلم الأهلي في لبنان" الصادر عام 2013، و"ميثاق الشرف الإعلامي الالكتروني" الصادر عام 2016".