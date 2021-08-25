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لقاء مع الملحقين العسكريين لمتابعة نتائج المؤتمر الدولي الافتراضي لدعم الجيش

25
AUGUST
2021
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عقد لقاء ثان، في قيادة الجيش، مع الملحقين العسكريين، لمتابعة نتائج المؤتمر الدولي الافتراضي لدعم الجيش اللبناني الذي عقد في 17 حزيران الماضي.


وأدار اللقاء ضباط من مكتب القائد وممثلون عن مكتب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان، وشارك فيه ملحقون وممثلون عن الدول الآتية: كندا والكويت والعراق ومصر والأردن وقطر والسعودية وسلطنة عمان والبحرين وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والصين وروسيا وتركيا وإسبانيا وبريطانيا وأميركا وبلجيكا، إضافة إلى ممثل عن قيادة "اليونيفيل" والاتحاد الأوروبي.


وتم عرض المساعدات التي تلقاها الجيش من الدول الصديقة والشقيقة كنتيجة للمؤتمر، وكذلك الحاجات الضرورية التي يحتاج إليها في هذه المرحلة لاجتياز الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها لبنان.

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