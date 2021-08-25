living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

النائبان أبي رميا وعون نوها بمداهمات وزير الصحة وأثارا تحويل جرم الإحتكار إلى جناية

25
AUGUST
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

إستقبل وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن في وزارة الصحة النائب سيمون أبي رميا الذي نوه في تصريح بما وصفه "عملا جبارا يقوم به الوزير حسن من خلال كشف الإحتكار والتخزين في العديد من المستودعات". وقال إنه "استوضح مصير الأدوية التي كانت مخزنة بطريقة غير شرعية ولا أخلاقية فيما هي من الأدوية المطلوبة"، مضيفا: أنها "ستنقل إلى مستوصفات الوزارة أو بيعها من قبل صاحب المستودع للصيدليات والعموم".


ولفت أبي رميا إلى "ضرورة تشدد المجلس النيابي في التشريعات واتخاذ إجراءات جدية لتطوير الإجراءات من خلال عدم اعتبار جرم الإحتكار جنحة بل اعتباره جناية".


وأشارأبي رميا الى أنه "طالب بتسريع المساهمة المالية التي تم إقرارها لمستشفى قرطبا الحكومي، إضافة إلى متابعة أوضاع مستشفى البوار الحكومي".


كما التقى الوزير حسن النائب آلان عون الذي أوضح "أن البحث تناول التحديات التي تواجه الواقع الصحي وسبل مواجهتها"، منوها بالمداهمات التي يقوم بها الوزير حسن لكشف محتكري الدواء.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout