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اتّفاق مع وزارة الطاقة يسمح للفنادق باستيراد المازوت

25
AUGUST
2021
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أعلن رئيس اتحاد النقابات السياحية، نقيب أصحاب الفنادق في لبنان بيار الاشقر في بيان، أنه بعد إستفحال أزمة المازوت وارتفاع صرخات أصحاب المؤسسات الفنادقية، "قمنا بمراجعات وتواصل مع المعنيين في الحكومة ووزراة الطاقة والمياه، أثمرت عن تفاهم قضى بالسماح للمؤسسات الفندقية باستيراد المازوت لمصلحة مؤسساتهم".

 

وأشار الى ان "وزارة الطاقة والمياه وبنتيجة هذا التفاهم أصدرت القرار رقم 169 الذي يتيح للمؤسسات الفندقية إستيراد مادة المازوت من الخارج".

 

ولفت الى أنه "ومن أجل تسريع هذه العملية تم وضع آلية بإشراف الوزارة وبالاتفاق مع إحدى الشركات المستوردة للمحروقات، قضت بتحديد كل فندق حاجاته من المازوت لفترة شهر ليصار الى تسليمه الكمية المطلوبة من الشركة المتفق معها"، داعيا المؤسسات الراغبة بالاستفادة من هذه الآلية الى "التواصل مع النقابة لإعطائهم المعلومات اللازمة لذلك".

 

وأكد ان "هذا الحل الذي فرضته الوقائع الصعبة المستجدة على الأرض والتي حالت دون قدرة الفنادق على الحصول على المازوت، أو الحصول عليه من السوق السوداء بأسعار باهظة، تفوق سعره الحقيقي غير المدعوم، من شأنه أن يساهم الى حد بعيد باستمرارية عمل المؤسسات الفندقية".

 

ولفت الى انه "يسعى الى توسيع دائرة الاستفادة من هذا القرار لمختلف المؤسسات السياحية من مطاعم ومؤسسات سياحية بحرية والشقق المفروشة وبيوت الضيافة، خصوصا ان قرار وزارة الطاقة يشمل كل القطاعات الحيوية ومنها هذه المؤسسات".

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