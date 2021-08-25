التيار: باسيل لا يتدخل في تشكيل الحكومة

A + A -

صدر عن اللجنة المركزية للإعلام في التيار الوطني الحر البيان الآتي:

يتكرر في اليومين الأخيرين الضخّ السياسي والاعلامي المشبوه والكاذب عن تدخّل رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في المسار الحكومي، تارة على شكل مزاعم عن قيادته التفاوض، وطورا عن مطالبات منسوبة زوراً اليه بثلث معطّل أو بمقاعد وزارية من مثل الخارجية والشؤون الإجتماعية وغيرهما.

يجدد التيار نفيه أي تدخّل للنائب باسيل أو تفاوض او حتى أي رغبة لديه في الخوض في المسار الحكومي، سوى تسهيله سياسياً واعلامياً عملية التشكيل، وتشديده مرارا وتكرارا على أهمية الاسراع في التشكيل، هذا الأسبوع إن أمكن، ليشهد اللبنانيون على حكومة ينتظرونها قادرة ببرنامجها ووزرائها على وقف الانهيار وبدء عملية الاصلاح.