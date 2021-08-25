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امن الدولة: ضبط 1630025 ليترا من المحروقات المخزنة في المحطات من 1 تموز ولغاية 23 آب

25
AUGUST
2021
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صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة - قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة البيان الآتي: "نتيجة الكشف على محطات المحروقات التي أجرتها دوريات المديرية منذ 1/7/2021 لغاية 23/8/2021 تم ضبط كمية من المحروقات المخزنة بلغت 1630025 مليون وستماية وثلاثين ألفا وخمسة وعشرين ليترا مقسمة بين 1198655 ليترا من مادة البنزين و431370 ليترا من مادة المازوت، وجرى إلزام أصحاب تلك المحطات ببيع المخزون للمواطنين وفق التعرفة الرسمية.

كما ضبطت كميات ضخمة من المحروقات مخبأة في مستودعات خارج المحطات تفوق الخمسة ملايين ليتر موزعة بين 4865420 ليترا من المازوت و68374 ليترا من البنزين، وتم توزيعها على المستشفيات والأفران والبلديات والمؤسسات الحيوية والمولدات الكهربائية التي تحتاج إليها، وتم توقيف 35 شخصا بجرم احتكار محروقات، تخزين مادة البنزين وبيعها في السوق السوداء، مخالفة التسعيرة الرسمية لبيع المحروقات والتلاعب بعدادات محطة محروقات، وذلك بناء على اشارة القضاء المختص.

إن المديرية العامة لأمن الدولة تدعو المواطنين إلى التحلي بروح المسؤولية الوطنية في هذا الظرف العصيب، ومعاونتها في مكافحة ظاهرتي الاحتكار والتهريب من خلال تزويدها بالمعلومات المتعلقة بهذا الخصوص عبر مختلف وسائل التواصل المتوافرة".

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