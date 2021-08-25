الجمهورية: «الطبخة الحكومية استوت»

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بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:

عبرت مصادر مواكبة للإتصالات الحكومية عن اقتناعها بأنّ «الطبخة استوت»، وانه لا بد من ان يقدم ميقاتي على الخطوة الكبيرة في الساعات المقبلة وقد يكون ذلك ممكنا ظهر اليوم أو غداً ليزور بعبدا ويقدم التشكيلة الى رئيس الجمهورية.

وردا على سؤال يتصل بمدى قبول رئيس الجمهورية التشكيلة المقترحة لئلّا تتكرر التجارب السابقة مع الرئيس سعد الحريري من خلال الحديث مجدداً عن تشكيلة «أمر واقع»، أجابت المصادر ان الرجلين «باتا يعرفان بعضهما بعضاً، وكل منهما يعرف ما يريده الآخر». وهي المعادلة التي تحكم التشكيلة الجديدة. وما يسعى اليه ميقاتي يمكن بناؤه على قاعدة اخرى تحت عنوان «ما هو الممكن وما هو غير الممكن».

وانتهت المصادر الى القول انه بالنسبة الى الرئيس المكلف «ان الجميع استنفدوا ما لديهم، ولم يعد هناك هامش واسع للحركة، وأن عملية انقاذ البلد باتت واجباً، وما يعوق هذه المهمة لا يمكن إخفاؤه في نتيجة المساعي المبذولة، وسيُبنى القرار على كل جديد في الساعات المقبلة.