نداء الوطن: ميقاتي يحمل معه مسودة تشكيلة وزارية "متكاملة" إلى بعبدا

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بعض ما جاء في مانشيت نداء الوطن:

حكومياً: لم تستبعد مصادر مواكبة لإتصالات التأليف، أن يبادر ميقاتي إلى "وضع حدّ لكل تحليل أو تأويل لمصير المشاورات الحكومية عبر الإقدام على زيارة قصر بعبدا، وعقد خلوة مصارحة مع رئيس الجمهورية تضع النقاط فوق الحروف وتحسم التوجهات إيجاباً أو سلباً"، موضحةً أنّ الرئيس المكلف سيحمل معه مسودة تشكيلة وزارية "متكاملة" إلى الرئيس عون، مبدياً أقصى استعداده لإنجاح "فرصة التأليف الأخيرة". لكنه في الوقت عينه سيكون حاسماً في التشديد على أنه "لن يقبل بأي شكل من الأشكال، بأن يكون الهدف من "اللعب على خريطة الأسماء" التأسيس لزرع ثلث معطل مقنّع في تركيبة حكومته".