عناوين الصحف ليوم الأربعاء 25 آب 2021

الأخبار: المستشفيات في قلب الانهيار: صراع البقاء
خزانات «استراتيجية» لبنزين الصقر في زحلة... منذ 8 أشهر! | القانون يحمي المحتكرين!
الديار: الطاقة والعدل تُـؤخران اعلان التشكيلة الحكومية... وأزمة المياه تستفحل
احتكار الدواء يُؤكد الحقيقة المرّة: الفساد ينخر كل المجتمع اللبناني
اللواء: تحرير أطنان من الأدوية والمحروقات من مافيا الاحتكار والتهريب!
تدخلات خارجية تمهّد لإستئناف ميقاتي زيارة بعبدا للإفراج عن الحكومة سريعاً
البناء: قطبة مخفية أعادت الملف الحكومي إلى التجاذب: طلب حريري أم فيتو سعودي أم الثلث المعطل؟ / سحب ميقاتي موافقته على «بو حبيب» للخارجية فتراجع عون عن موافقته على «زين» للداخلية! / مداهمات الصحة والقوى الأمنية تكشف مستور الاحتكار وأسئلة عن سبب عدم توقيف المحتكرين؟ /
نداء الوطن: باسيل "يحور ويدور" حول الثلث... وميقاتي "صامد"
التأليف "على كفّ عفريت"!
النهار: الإنسداد الحكومي مجدداً... والمحروقات أزمة متدحرجة
الجمهورية: ميقاتي لحكومة منتجة أو الإعتذار
the daily star: Mikati racing against time to form govt
l'orient le jour: La situation se décante, mais pas pour longtemps