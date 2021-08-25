عناوين الصحف ليوم الأربعاء 25 آب 2021

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الأخبار: المستشفيات في قلب الانهيار: صراع البقاء

خزانات «استراتيجية» لبنزين الصقر في زحلة... منذ 8 أشهر! | القانون يحمي المحتكرين!



الديار: الطاقة والعدل تُـؤخران اعلان التشكيلة الحكومية... وأزمة المياه تستفحل

احتكار الدواء يُؤكد الحقيقة المرّة: الفساد ينخر كل المجتمع اللبناني





اللواء: تحرير أطنان من الأدوية والمحروقات من مافيا الاحتكار والتهريب!

تدخلات خارجية تمهّد لإستئناف ميقاتي زيارة بعبدا للإفراج عن الحكومة سريعاً

البناء: قطبة مخفية أعادت الملف الحكومي إلى التجاذب: طلب حريري أم فيتو سعودي أم الثلث المعطل؟ / سحب ميقاتي موافقته على «بو حبيب» للخارجية فتراجع عون عن موافقته على «زين» للداخلية! / مداهمات الصحة والقوى الأمنية تكشف مستور الاحتكار وأسئلة عن سبب عدم توقيف المحتكرين؟ /





نداء الوطن: باسيل "يحور ويدور" حول الثلث... وميقاتي "صامد"

التأليف "على كفّ عفريت"!

النهار: الإنسداد الحكومي مجدداً... والمحروقات أزمة متدحرجة



الجمهورية: ميقاتي لحكومة منتجة أو الإعتذار



the daily star: Mikati racing against time to form govt

l'orient le jour: La situation se décante, mais pas pour longtemps