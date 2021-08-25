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أسرار الصحف ليوم الأربعاء 25 آب 2021

25
AUGUST
2021
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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

اعتبرت مصادر دبلوماسية أنّ تثبيت الرئيس الأميركي لموعد الخروج النهائي من أفغانستان في نهاية هذا الشهر، علامة على قرار حاسم بعدم فتح أيّ نافذة تشنّج مع طالبان، ولو على حساب عملية الإخلاء ورضا الحلفاء، لأنّ الأولوية تبقى للانسحاب الآمن…


خفايا

رصدت مصادر حكومية انتقال تصعيد الخطاب الإعلامي من فريق سياسي من وسائل التواصل الاجتماعي الى ظهور إعلامي لرموز هذا الفريق تحت شعار «الحضور الفاعل شرط للتشكيل»، و»عمرها ما تكون الحكومة»، وأملت ان يكون الهدف مجرد تحسين شروط التفاوض في الربع الأخير للساعة…

 

 

 

نداء الوطن: خفايا

يتردد ان عدداً من المطروحين للتوزير موجودون خارج البلاد ولن يعودوا الا قبل ساعات من تلاوة مراسيم الحكومة نظراً لأنهم لا يعلقون آمالاً كبيرة على نجاح عملية التأليف.

 

لوحظ أن مداهمات وزير الصحة لعدد من مستودعات الأدوية والتشهير بالمحتكرين جاءت بعدما كان السيد حسن نصرالله هاجمهم ودعا إلى زجهم في السجون، الأمر الذي تمّ اعتباره رفعاً للحماية عنهم خصوصاً أن بعضهم ينتمون إلى بيئة الحزب وهذا ما أثار تساؤلات حول عدم حصول هذه المداهمات من قبل.

 

اعتبرت أوساط مراقبة أن عدم تردد الرئيس المكلف إلى قصر بعبدا يعود إلى محاولة استبعاد كأس الإعتذار.

 

 

 


اللواء: اسرار

همس
يراقب دبلوماسيون باهتمام المعلومات عن مرور باخرة المحروقات لصالح حزب لبناني في قناة السويس، كمؤشر يحمل في طيّاته رسالة عن دور إقليمي للدولة المعنية.


غمز
يتنافس نواب حزبيون موزّعون بين الكتلتين الأكبر مسيحياً، على كسب التأييد عبر خدمات الكهرباء والمحروقات.


لغز
لا يستبعد مصدر قضائي تراجع الملاحقة بحق مسؤول نقدي كبير، كشرط لإسهامه في تجاوز الأزمات الحياتية المتزايدة!

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