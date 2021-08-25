الديار: الباخرة الايرانية قطعت نصف الطريق

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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

في الوقت الذي ينتظر فيه الجميع رصد وصول باخرة المازوت الايرانية التي أعلن عنها الامين العام حزب الله السيد ح-سن ن-صرالله قبل نحو أسبوع، كشفت مصادر مطلعة لـ»الديار» ان هذه الباخرة قطعت نصف الطريق وشارفت على الوصول الى قناة السويس، لافتة الى انه لا يمكن التنبؤ بموعد محدد لوصولها الى الشواطىء اللبنانية او السورية لان المرور في القناة قد يكون ميسرا او يأخذ وقتا وهذا ما لا يمكن حسمه. واضافت المصادر: «اما عن الوجهة الاخيرة للباخرة فهي لم تتحدد بعد، وهناك اكثر من خيار لح-زب الله سيعتمد احدها تبعا للمعطيات التي ستكون متوافرة عند وصولها».