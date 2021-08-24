living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

توقيف موظفين في الجمارك بينهم مدير عام بتهم اختلاس أموال وتزوير

24
AUGUST
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

ادعى المحامي العام التمييزي القاضي جان طنوس على ستة موظفين في ادارة الجمارك بينهم المدير العام السابق شفيق مرعي بجرائم اقدامهم على تأليف جمعية اشرار واختلاس الاموال العامة وقبول رشوة والاثراء غير المشروع وتبييض الاموال والتزوير.

واحال طنوس المدعى عليهم موقوفين امام قاضي التحقيق الاول بالانابة في بيروت شربل بو سمرا لاستجوابهم واصدار المذكرات اللازمة بحقهم طالبا تجميد كافة حساباتهم المصرفية.

وادعى طنوس في ملف متفرع عن القضية على كل من المدير العام للجمارك بدري ضاهر وامين عام المجلس الاعلى للجمارك سابقا وهو عميد متقاعد في الجيش بالاخلال بالواجبات الوظيفية.

ويأتي الادعاء بعد تحقيقات مطولة اجراها طنوس حول ما يعرف بـ"نظام نجم" الذي جرى التلاعب به للتهرب من دفع رسوم جمركية من خلال ادخال بضائع عبر مرفأ بيروت بعد التلاعب بالنظام المذكور ما فوّت على خزينة الدولة اموالا طائلة.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout