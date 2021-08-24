توقيف موظفين في الجمارك بينهم مدير عام بتهم اختلاس أموال وتزوير

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ادعى المحامي العام التمييزي القاضي جان طنوس على ستة موظفين في ادارة الجمارك بينهم المدير العام السابق شفيق مرعي بجرائم اقدامهم على تأليف جمعية اشرار واختلاس الاموال العامة وقبول رشوة والاثراء غير المشروع وتبييض الاموال والتزوير.

واحال طنوس المدعى عليهم موقوفين امام قاضي التحقيق الاول بالانابة في بيروت شربل بو سمرا لاستجوابهم واصدار المذكرات اللازمة بحقهم طالبا تجميد كافة حساباتهم المصرفية.

وادعى طنوس في ملف متفرع عن القضية على كل من المدير العام للجمارك بدري ضاهر وامين عام المجلس الاعلى للجمارك سابقا وهو عميد متقاعد في الجيش بالاخلال بالواجبات الوظيفية.

ويأتي الادعاء بعد تحقيقات مطولة اجراها طنوس حول ما يعرف بـ"نظام نجم" الذي جرى التلاعب به للتهرب من دفع رسوم جمركية من خلال ادخال بضائع عبر مرفأ بيروت بعد التلاعب بالنظام المذكور ما فوّت على خزينة الدولة اموالا طائلة.