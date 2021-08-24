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كفرصغاب شيعت الرقيب الشهيد رامي اسبر

24
AUGUST
2021
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 شيعت قوى الأمن الداخلي وبلدة كفرصغاب في قضاء زغرتا، الشهيد الرقيب رامي إسبر، الذي استشهد بتاريخ 23-8-2021، أثناء تنفيذه مهمة تنظيم سير في محلة أوتوستراد حارة صخر، المسلك الغربي أمام محطة للمحروقات، بعدما صدمته إحدى الآليات.

التشييع تم في مأتم مهيب، حضره إلى جانب عائلة الشهيد وأهالي البلدة، المساعد الأول لقائد منطقة الشمال في وحدة الدرك الإقليمي العقيد ربيع شحادة ممثلا المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، وممثلون عن قيادات الأجهزة العسكرية والأمنية وفعاليات سياسية ودينية واجتماعية، إضافة إلى عدد من زملاء الشهيد ورفقائه.

شحادة
وألقى العقيد شحادة كلمة جاء فيها: "لكل من عرف الشهيد، ندعو الله أن يلهمكم الصبر والسلوان، يا من رفعتم رأسكم بمناقب الشهيد وأخلاقه الرفيعة، وسيرته الطيبة في حياته. لقد تلقينا فجيعة رحيلك، كما أهلك وأقاربك، ورفاقك وزملاؤك، بالأسى والحزن. صحيح أن المؤسسة خسرتك في مقدمة عناصرها الواعدة، ولكن السماء ربحتك شهيدا، ونحن نتشرف بانضمامك إلى لائحة شهدائها الخالدين، رحم الله روحك، وأسكنك جنات خلده".

مراسم التشريفات
بعد ذلك حمل رفقاء الشهيد النعش على الأكف، وأقيمت له مراسم التشريفات، وقدم إليه السلاح على وقع لحن الموت عزفته مجموعة من موسيقى قوى الأمن الداخلي.

وانطلق موكب التشييع يتقدمه حملة الأوسمة والأكاليل باسم مؤسسة قوى الأمن الداخلي، الى مثواه الأخير.

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