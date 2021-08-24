ضبط المزيد من كميات المحروقات في المناطق وتوزيعها على المؤسسات الحيوية

A + A -

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: "في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لمكافحة ظاهرة احتكار مادتي البنزين والمازوت وتخزينها بهدف بيعها في السوق السوداء أو لتهريبها إلى خارج البلاد، وبنتيجة عمليات الكشف والمداهمات التي نفذتها دوريات الشعبة، بتواريخ 21-22-23/8/2021، تنفيذا لتعميم النيابة العامة التمييزية، تم ضبط /1,021,000/ ليتر من مادة المازوت، و/109,929/ ليترا من مادة البنزين مخزنة في عدة مناطق، على الشكل التالي:

- /492,340/ ليترا من مادة المازوت، و /84000/ ليتر من البنزين. ضُبطت ضمن محافظة جبل لبنان.

- /86,660/ ليترا من المازوت، و /25,729/ ليترا من البنزين، ضُبطت ضمن محافظة الجنوب.

- /442,000/ ليتر من المازوت، و /200/ ليتر من البنزين، ضُبطت ضمن محافظة البقاع.

أجري المقتضى القانوني بحق المخالفين، وتم توزيع كمية المازوت على المستشفيات والأفران والمطاحن والبلديات وأصحاب المولدات وفقا للسعر الرسمي، وفيما يتعلق بمادة البنزين فقد أُلزِمَ مُخزونها على بيعها إلى المواطنين حسب السعر الرسمي أيضا".