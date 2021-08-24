living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الحاج حسن إثر جلسة لجنة الاتصالات: للاستمرار في ملاحقة المحتكرين والمهربين والاسراع بالبطاقة التمويلية

24
AUGUST
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

عقدت لجنة الاعلام والاتصالات النيابية جلسة، قبل ظهر اليوم، برئاسة رئيسها الدكتور حسين الحاج حسن وحضور النائبين سيزار ابي خليل ونقولا صحناوي.

كما حضر الجلسة وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال طلال حواط، المدير العام لهيئة اوجيرو عماد كريدية، المدير العام للاستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات باسل الايوبي، المدير العام للانشاء والتجهيز في وزارة الاتصالات ناجي اندراوس، المدير العام لشركة تاتش الخلوية حياة يوسف، المدير التنفيذي في شركة تاتش الخلوية شربل قرداحي، المدير العام لشركة ألفا الخلوية جاد ناصيف، المدير التنفيذي في شركة ألفا رفيق حداد.

اثر الجلسة، قال رئيس اللجنة النائب الحاج حسن: "عقدت لجنة الاعلام والاتصالات النيابية جلستها الاسبوعية، وعلى جدول اعمالها الموضوع الدائم وهو موضوع المحروقات وتعديل المادة 36 وفتح اعتماد اضافي لهيئة اوجيرو".

اضاف: "أقررنا اليوم اقتراح قانون يتعلق بتعديل المادة 36 التي تخص شركتي الخلوي الفا وتاتش وكيفية الانفاق، وأقرينا اقتراح قانون لتأمين اموال لـ أوجيرو وخصوصا في موضوع المحروقات، لان موازنة اوجيرو وهي 46 مليار ليرة لم تعد تكفي للمحروقات لاكثر من اسبوع. لذلك تحتاج الى اموال اضافية لتشغيل الشبكة. حصل نقاش طويل حول موضوع المحروقات. وزير الاتصالات يعنيه هذا الموضوع، كما يعني جميع اللبنانيين، سيعقد اجتماعات من اجل تأمين كمية ثابتة من المحروقات للاتصالات وتأمين الحماية لنقل هذه المحروقات، لان هناك مصادرات للمازوت، وهذا يؤدي الى انقطاع الاتصالات".

وتابع: "أول مبدأ هو استمرار تأمين السوق بالمحروقات وتفادي اي ارباك، وثانيا تأمين الكهرباء من الدولة. بالنسبة لكهرباء الدولة ننتظر وصول الفيول العراقي، لكن بعد ان ينتهي، ماذا سيحصل. يجب ان نؤمن اعتمادات لمؤسسة كهرباء لبنان لنخفف الضغط على المازوت ونحن على ابواب موسم الشتاء".

واردف: "ثالثا، نحيي القوى الامنية، ولو متأخرة، للقيام بحملة على المحتكرين وتوزيع المحروقات المخزنة. هناك ضرورة لاستمرار هذه الحملة لملاحقة المحتكرين والمهربين ومصادرة المواد المخزنة، هناك ضرورة لاعتقال هؤلاء المحتكرين وسجنهم".

وشدد على "ضرورة ان تسرع الحكومة بالبطاقة التمويلية"، وقال: "مع رفع الدعم الذي يتم تدريجيا، يجب ان لا تتاخر البطاقة التمويلية، آن الأوان لصرفها، حتى ان قيمتها انخفضت، يجب ان توزع هذه البطاقة بشكل شفاف وواضح، مع التأكيد ان هناك من يسعى لمساندة اللبنانيين في معاناتهم وايجاد الحلول والتحية لهم. كما ان هناك من يسعى الى زيادة معاناة اللبنانيين ومنع ايجاد الحلول".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout