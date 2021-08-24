بعد مداهمات وزير الصحة.. بيان من نقيب الصيادلة

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صدر عن نقيب الصيادلة غسان الأمين البيان الآتي:



"على اثر قيام معالي وزير الصحة العامة حمد حسن بمداهمة بعض مستودعات الادوية في عدة مناطق لبنانية والعثور داخل البعض منها على كميات مخزنة من الادوية، فوجئ نقيب الصيادلة غسان الامين باقدام بعض المحرضين والمغرضين - لغايات شخصيه رخيصة - على نشر معلومات كاذبة ومغلوطة مفادها بأنه شريك في احد تلك المستودعات، ومن ثم قاموا بحملة منظمة وممنهجة ضده عبر وسائل التواصل الاجتماعي بهدف تحريض الرأي العام ضده وتشويه صورته وسمعته عبر نشر تلك الفبركات والأخبار الكاذبة.



بناء لما تقدم، ينفي نقيب الصيادلة نفياً قاطعاً وجود اي شراكة أو علاقة أو صفة له في أي من المستودعات التي تم دهمها بالأمس، محتفظاً بكامل حقوقه بملاحقة كل من سوّلت له نفسه نشر وتسويق تلك الأخبار الكاذبة والملفقة".