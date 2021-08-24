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تعميم لوزير التربية... هذا ما جاء فيه

24
AUGUST
2021
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أصدر وزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب التعميم رقم 13/م/2021، المتعلق بتحديد الأهداف الأساسيّة لمواد اللّغات والمواضيع الأساسيّة لباقي المواد، للعام الدراسي 2021-2022 حصرًا، وتحديد المحتوى والأهداف التعلّميّة والكفايات الأساسيّة لمنهج الروضة، للعام الدراسي 2021-2022 حصرًا . وجاء فيه:

 

إن وزير التربية والتعليم العالي،بالاستناد إلى:
- المرسوم رقم 10227/97 تاريخ 8/5/1997 (تحديد مناهج التعليم العام ما قبل الجامعي وأهدافها)، والتعاميم المتعلّقة بتفاصيل محتوى المنهج لكّل من المواد في الصفوف المختلفة والتعاميم الصادرة عنها والمتعلّقة بتفاصيل محتوى المنهج.
- القرار رقم 556/م/2020 تاريخ 19/6/2017 (مادّة تعليم القضيّة الفلسطينيّة)،
- التعميم رقم 21/م/2016 تاريخ 3/9/2016 (المتعلّق بوقف العمل مؤقّتًا ببعض مضامين ومحاور المناهج)،
- التعميم رقم 28/م/2018 تاريخ 21/5/2018 المتعلّق بتعديل التعميم رقم 21/م/2016 تاريخ 3/9/2016 (وقف العمل مؤقّتًا ببعض مضامين ومحاور المناهج الصادرة سابقًا في بعض المواد الأكاديميّة)،
- التعميم رقم 30/م/2020 تاريخ 16/9/2020 (تحديد الأهداف الأساسيّة لمواد اللّغات والمواضيع الأساسيّة لباقي المواد)،
- التعميم رقم6/م/2021 تاريخ 15/4/2021(تحديد الأهداف الأساسيّة لمواد اللّغات والمواضيع الأساسيّة لباقي المواد)،
- تعديل التعميم رقم 5/م/2021 تاريخ 15/4/2021 المتعلّق بتحديد المحتوى والأهداف التعلّميّة والكفايات الأساسيّة لمنهج الروضة.

 

في ظلّ الظروف القسريّة الناتجة عن جائحة كورونا والوضع الاقتصادي المأزوم في لبنان، والأوضاع الاجتماعيّة الصعبة الّتي رافقته، وانتشار الوباء وتقطّع التعليم الحضوري توصية منظّمة الصحّة العالميّة بالعودة إلى الحضور الكلّي داخل المدرسة مع الأخذ بعين الاعتبار التباعد الاجتماعيّ، كان لا بد من إعادة النّظر في التعميم رقم 6/م/2021 تاريخ 15/4/2021 المتعلّق (تحديد الأهداف الأساسيّة لمواد اللّغات والمواضيع الأساسيّة لباقي المواد)، والتعميم رقم 5/م/2021 تاريخ 15/4/2021 المتعلّق بتحديد المحتوى والأهداف التعلّميّة والكفايات الأساسيّة لمنهج الروضة.


وإعادة تحديد الأهداف الأساسيّة لمواد اللغات والمواضيع الأساسيّة لباقي المواد: (اللّغة الفرنسيّة وآدابها، اللّغة العربيّة وآدابها، اللّغة الإنكليزيّة وآدابها، الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، علوم الحياة، التاريخ، الجغرافيا، التربية والوطنية والتنشئة المدنية، علم الاجتماع، علم الإقتصاد الفلسفة والحضارات) ومنهج الروضة في كلّ المجالات (التطوّر اللّغويّ، التطوّر العلميّ النموّ الاجتماعيّ، النموّ الحسيّ-الحركيّ، التربية الفنيّة).

 

يعتمد ما يلي:

أولاً: تحدّد الأهداف الأساسيّة لمواد اللّغات والمواضيع الأساسيّة لباقي المواد التعليميّة، ومنهج مرحلة الروضة للعام الدراسي 2021 -2022 حصرًا، وفقًا للملاحق المرفقة ربطًا والّتي تعتبر جزءًا لا يتجزأ من هذا التعميم.
ثانيًا: يُلغى أي تعميم أو توجيه سابق يتنافى مع مضمون هذا التعميم.

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