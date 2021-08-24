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عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 24 آب 2021

24
AUGUST
2021
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 الأخبار: ميقاتي ذهب ولم يعد الى بعبدا...

لا حكومة لا إعتذار

 

 

 

 

الديار: مجزرة الأسعار... هكذا يتمّ القضاء على القدرة الشرائية للمواطن اللبناني
الـ «Cost Replacement» يخلق تضخّماً مصطنعاً تتحمله الأجيال المستقبلية
التضخّم لا يعالج بتصحيح الأجور بل بالعمل على إستعادة الثبات النقدي

 

 

 

 

نداء الوطن: سلطة التفليسة تكسّر "الأرقام القياسية": 8 أسعار صرف للّيرة
ميقاتي إلى بعبدا... "إجر لقدّام وإجر لورا"!

 

 

 


البناء: هل أصبحت الحكومة خارج منطقة الضغط الأميركي فتوافرت فرص ولادتها؟ ؟ لقاء مرتقب لعون وميقاتي لمناقشة أول مسودة حكومية… و5 نقاط للبحث / أيلول مرشح لانفراجات مع الفيول العراقي وسفن المقاومة والدعم المؤقت! /

 

 

 

اللواء: قلق على التأليف.. وقرار أرعن يؤخر تجفيف «طوابير الذل»!
قطاعات التعليم والإدارات تعلق الحضور.. والكهرباء مطالبة «بالتغذية العادلة»

 

 

 


النهار: فوضى الطوابير... هل تشق طريق ميقاتي؟

 

 

 

 

الجمهورية: التأليف: إيجابيات وهمية... وشروط تعجيزية

 

 

 

 

the daily star: Lebanon Cabinet crisis drags as crisis deepens

 

 

 

l'orient le jour: L’aide de la BM sera finalement déboursée en dollars

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