أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 24 آب 2021

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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

قال دبلوماسي أوروبي انّ العروض الإيرانية للتنقيب عن النفط والغاز في لبنان هي عروض جدية تتوقعها الشركات العالمية الكبرى بعد إنجاز العودة للاتفاق النووي ورفع العقوبات، وستكون معززة بقوة حزب الله، وعروضها التنافسية، لفرض حضور إيران على المتوسط رسمياً.



خفايا

استغرب مصدر إعلامي تغييب وسائل إعلام مناوئة لحزب الله لخبر استئناف إيران تزويد أفغانستان بالبنزين، متسائلاً عما إذا كان السبب هو ما يقوله الخبر عن أنّ إيران تملك فائضاً للتصدير، وأنها كانت تزوّد أفغانستان في ظلّ حكومة تابعة للأميركيين دون خطر العقوبات؟

نداء الوطن: خفايا

يتردد أن مرجعية نقدية وعدت رئيس الحكومة المكلف بتخفيض سعر الدولار حتى الـ12 ألف ليرة فور تأليف الحكومة.

قرار التسعيرة الجديدة للمحروقات الذي أصدرته المديرية العامة للنفط وصدر عبر بيان في يوم عطلة الأحد وزِّع بواسطة الواتساب ولم يحمل أي توقيع رسمي وقد استند إلى قرار صادر عن اجتماع لا يحمل أي صفة دستورية.

رفض مرجع حكومي البحث في امكانية ترشيح نجله للانتخابات النيابية، ويصرّ على خوضها بنفسه.



اللواء: اسرار

همس

تحدثت مصادر نفطية عن كارتيلات نفطية، بعضها في السلطة، تتحكم بالتسعيرة واستيراد البواخر!



غمز

أصبح لجماعات «السوق السوداء» ملاذات آمنة في بعض المناطق، التي يتعذر أمنياً الوصول إليها في العادة.



لغز

يتوقع مطلعون متاعب للتحقيق في انفجار المرفأ ليس فقط مع السياسيين، بل مع غير المدنيين أيضاً!



الجمهورية: أسرار

"جولة خارجية" لرئيس حزب

يستعد رئيس حزب سياسي للقيام بجولة خارجية تحمله الى عاصمتين على الأقل وينتظر التخفيف من تدابير الوباء.

سباقٌ في تقديم التنازلات...

بلغ السباق أوجّه في تقديم التنازلات من فرعين متخاصمين من حزب واحد يسعيان الى ودّ شخصية ديبلوماسية عربية في بيروت.

هذا ما قاله مرجع رسميّ

يقول مرجع رسمي أن هناك اتجاهاً لإلباسه أي إخفاق وعرقلة لموضوع تشكيل الحكومة.