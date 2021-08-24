living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 24 آب 2021

24
AUGUST
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

البناء: خفايا وكواليس

كواليس

قال دبلوماسي أوروبي انّ العروض الإيرانية للتنقيب عن النفط والغاز في لبنان هي عروض جدية تتوقعها الشركات العالمية الكبرى بعد إنجاز العودة للاتفاق النووي ورفع العقوبات، وستكون معززة بقوة حزب الله، وعروضها التنافسية، لفرض حضور إيران على المتوسط رسمياً.


خفايا

استغرب مصدر إعلامي تغييب وسائل إعلام مناوئة لحزب الله لخبر استئناف إيران تزويد أفغانستان بالبنزين، متسائلاً عما إذا كان السبب هو ما يقوله الخبر عن أنّ إيران تملك فائضاً للتصدير، وأنها كانت تزوّد أفغانستان في ظلّ حكومة تابعة للأميركيين دون خطر العقوبات؟

 

 

 

نداء الوطن: خفايا

يتردد أن مرجعية نقدية وعدت رئيس الحكومة المكلف بتخفيض سعر الدولار حتى الـ12 ألف ليرة فور تأليف الحكومة.

 

قرار التسعيرة الجديدة للمحروقات الذي أصدرته المديرية العامة للنفط وصدر عبر بيان في يوم عطلة الأحد وزِّع بواسطة الواتساب ولم يحمل أي توقيع رسمي وقد استند إلى قرار صادر عن اجتماع لا يحمل أي صفة دستورية.

 

رفض مرجع حكومي البحث في امكانية ترشيح نجله للانتخابات النيابية، ويصرّ على خوضها بنفسه.

 

 

 


اللواء: اسرار

همس
تحدثت مصادر نفطية عن كارتيلات نفطية، بعضها في السلطة، تتحكم بالتسعيرة واستيراد البواخر!


غمز
أصبح لجماعات «السوق السوداء» ملاذات آمنة في بعض المناطق، التي يتعذر أمنياً الوصول إليها في العادة.


لغز
يتوقع مطلعون متاعب للتحقيق في انفجار المرفأ ليس فقط مع السياسيين، بل مع غير المدنيين أيضاً!

 

 

 


الجمهورية: أسرار

 

"جولة خارجية" لرئيس حزب

يستعد رئيس حزب سياسي للقيام بجولة خارجية تحمله الى عاصمتين على الأقل وينتظر التخفيف من تدابير الوباء.

 

سباقٌ في تقديم التنازلات...

بلغ السباق أوجّه في تقديم التنازلات من فرعين متخاصمين من حزب واحد يسعيان الى ودّ شخصية ديبلوماسية عربية في بيروت.

 

هذا ما قاله مرجع رسميّ

يقول مرجع رسمي أن هناك اتجاهاً لإلباسه أي إخفاق وعرقلة لموضوع تشكيل الحكومة.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout